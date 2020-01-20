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Аталанта – СПАЛ: онлайн-трансляція матчу Серії А

21:40 452 Читать на русском
Аталанта – СПАЛ: онлайн-трансляція матчу Серії А
Аталанта – СПАЛ: онлайн-трансляція матчу Серії А

Аталанта в рамках 20-го туру чемпіонату Італії приймає СПАЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

16’ Йосіп Ілічіч
 
16’ Йосіп Ілічіч

Матч 20-го туру Серії А Аталанта – СПАЛ розпочався о 21:45 за київським часом. Руслан Маліновський залишився на лаві запасних. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Аталанта: Спортьєлло – Толой, Кальдара, Паломіно – Пашаліч, Де Роон, Фройлер, Госенс – Гомес – Ілічіч, Сапата

Запасні: Голліні, Хайденрайх, Джімшіті, Масьєлло, Да Ріва, Маліновський, Пікколі, Муріель, Россі

СПАЛ: Беріша – Ціонек, Вікарі, Ігор – Стрефецца, Дабо, Міссіролі, Валоті, Река – Ді Франческо, Петанья

Запасні: Летіца, Тіам, Саламон, Канністра, Томовіч, Вальдіфіорі, Янковіч, Мурджіа, Туньов, Флоккарі, Палоскі

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Теги
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