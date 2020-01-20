Аталанта – СПАЛ: онлайн-трансляция матча Серии А – как это было

Аталанта в рамках 20-го тура чемпионата Италии принимала СПАЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка были в этой новости на "Футбол 24".

Матч 20-го тура Серии А Аталанта – СПАЛ начался в 21:45 по киевскому времени и завершился сенсационным поражением бергамасков – 1:2. Руслан Малиновский вышел на 59-й минуте, однако результативными действиями не отметился. Телетрансляция проходила на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводил "Футбол 24".

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Стартовые составы

Аталанта: Спортьелло – Толой, Кальдара, Паломино – Пашалич, Де Роон, Фройлер, Госенс – Гомес – Иличич, Сапата

Запасные: Голлини, Хайденрайх, Джимшити, Масьелло, Да Рива, Малиновский, Пикколи, Муриель, Росси

СПАЛ: Бериша – Ционек, Викари, Игор – Стрефецца, Дабо, Миссироли, Валоти, Река – Ди Франческо, Петанья

Запасные: Летица, Тиам, Саламон, Каннистра, Томович, Вальдифиори, Янкович, Мурджиа, Тунёв, Флоккари, Палоски

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