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Аталанта – СПАЛ: онлайн-трансляция матча Серии А – как это было

20 января 21:40 503 Читати українською
Аталанта – СПАЛ: онлайн-трансляция матча Серии А – как это было
Аталанта – СПАЛ: онлайн-трансляция матча Серии А – как это было

Аталанта в рамках 20-го тура чемпионата Италии принимала СПАЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка были в этой новости на "Футбол 24".

16’ Йосип Иличич
 
Андреа Петанья 54’
Маттиа Валоти 60’
16’ Йосип Иличич
54’ Андреа Петанья
60’ Маттиа Валоти

Матч 20-го тура Серии А Аталанта – СПАЛ начался в 21:45 по киевскому времени и завершился сенсационным поражением бергамасков – 1:2. Руслан Малиновский вышел на 59-й минуте, однако результативными действиями не отметился. Телетрансляция проходила на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводил "Футбол 24".

СПАЛ на выезде одержал сенсационную победу над Аталантой – Малиновский провёл на поле 38 минут

Стартовые составы

Аталанта: Спортьелло – Толой, Кальдара, Паломино – Пашалич, Де Роон, Фройлер, Госенс – Гомес – Иличич, Сапата

Запасные: Голлини, Хайденрайх, Джимшити, Масьелло, Да Рива, Малиновский, Пикколи, Муриель, Росси

СПАЛ: Бериша – Ционек, Викари, Игор – Стрефецца, Дабо, Миссироли, Валоти, Река – Ди Франческо, Петанья

Запасные: Летица, Тиам, Саламон, Каннистра, Томович, Вальдифиори, Янкович, Мурджиа, Тунёв, Флоккари, Палоски

Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку

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Аталанта Аталанта Италия Аталанта - СПАЛ Украинцы за рубежом СПАЛ СПАЛ Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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