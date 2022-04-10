Аталанта поступилась Сассуоло в рамках 32-го туру Серії А, а Руслан Маліновський допоміг забити єдиний гол бергамасків. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Сассуоло – Аталанта на Футбол 24.

Сассуоло в середині першого тайму вийшов вперед у рахунку. Спочатку арбітр скасував гол Беррарді, а трохи пізніше Хамед Траоре завершив блискучу контратаку. По перерві він же оформив дубль, точно пробивши у ближній кут.

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Аталанта ж відіграла один м'яч, а посприяв цьому Маліновський. Руслан віддав довгу передачу з власної половини поля, м'яч відскочив від захисника до Мурієля, який і забив єдиний гол бергамасків.

Таким чином, Сассуоло набрала 46 пунктів та залишилась на дев'ятій сходинці, а Аталанта з 51 пунктами – восьма.