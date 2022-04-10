Аталанта проваливает сезон в Серии А. Надежд на Лигу чемпионов не осталось, а после последних неудач бергамаски рискуют вообще остаться без еврокубков. По итогам сегодняшнего матча у команды Гасперини одна победа в 5 турах и середина турнирной таблицы.

Аталанта расписала ничью с РБ Лейпциг – не хватило Х-фактора Малиновского, а финальный пожар мог завершиться поражением

Гасперини снова обделил Малиновского. В прошлые выходные Руслан отыграл первый тайм, а в Лиге Европы вообще не вышел на поле. Сегодня украинец просидел 75 минут в запасе. В старте Аталанты под Сапатой вышли Миранчук и Бога. Тренер признал ошибку и ранними заменами выпустил Копмейнерса и Муриеля, но это не помогло.

Аталанта неплохо начала – Сапата создал моменты для 59-го номера и Пашалича. А дальше – ужас. Сассуоло тотально обыграл гостей классными контратаками. Первый гол забил Берарди (откликнулся на передачу из глубины и качнул защитника), но там судьи усмотрели офсайд. Аталанта никак не могла обострить игру и одновременно пропускала опасные атаки на свои ворота.

Сассуоло разогнал образцовую контру, завершившуюся голом Траоре. Через несколько минут хозяева еще раз выбежали к воротам Спортьелло – на этот раз Траоре попал в штангу. Еще был удар Кирикеша головой после углового. Сассуоло полностью контролировал ход поединка. И до перерыва, и после. Ранние замены Гасперини ничего не изменили. У "нероверди" прошла еще одна контратака, завершившаяся дублем Траоре.

Последний шанс Гасперини – выход Малиновского на финальные 15 минут. За это время Руслан придумал одну подачу, которую неточным ударом замкнул Сапата. А на последних секундах украинец вырезал шикарный пас со своей половины на Муриеля. Колумбиец воспользовался ошибками обороны и превратил заброс Малиновского в гол престижа. Впрочем, Аталанта все равно заслуженно проиграла.