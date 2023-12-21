Чотири англійські клуби, дев'ять іспанських, три італійські та два німецькі відмовилися брати участь у фарсі імені Флорентіно Переса.

У четвер, 21 грудня, суд Європейського Союзу постановив, що УЄФА і ФІФА не можуть монополізувати європейський футбол і забороняти топ-клубам створювати власну лігу. Однак не всі позитивно сприйняли цю новину.

"Рішення суду ЄС нічого не змінює": президент ФІФА не боїться конкуренції з Суперлігою

Під кінець дня утворився довгий список "відмовників" від так званої Суперліги. Його очолили Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, Атлетіко, Баварія, Борусія Д, ПСЖ, Рома та Інтер.

Також категорично проти нового турніру висловилися Тоттенхем, Селтік, Порту, Севілья, Валенсія, Реал Сосьєдад, Кадіс, Леванте, Вальядолід, Гранада, Вільяреал, Монако, Аталанта і Фейєнорд. В Україні першим "відмовником" від Суперліги стали львівські Карпати.

Суд ЄС ухвалив офіційне рішення на користь Суперліги – УЄФА і ФІФА програли скандальну справу