Півзахисник Мілана Томмазо Побега під час літнього трансферного вікна знову може змінити клуб.

Аталанта зробила запит щодо 21-річного гравця Мілана, який минулий сезон провів на правах оренди у Спеції, повідомляє Sky Sport.

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За інформацією джерела, Побега, який грає на позиції Віктора Коваленка, дуже подобається особисто Джан П'єро Гасперіні. Наставник бергамасків упевнений, що талановитий півзахисник незабаром прекрасно проявить себе в Італії і Європі.

Мілан налаштований ухвалити рішення щодо майбутнього Побега лише після передсезонних зборів. Варто зауважити, що Аталанта вже має досвід розвитку вихованців Мілана. Найсвіжіший приклад – Маттео Пессіна, який став одним із відкриттів у складі збірної Італії на Євро-2020.

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