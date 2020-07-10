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Аталанта оголосила заявку на битву проти Ювентуса – відома доля Маліновського

10 липня 23:33 - Читать на русском
Аталанта оголосила заявку на битву проти Ювентуса – відома доля Маліновського
Маліновський і Толої / Сайт Аталанти

Аталанта визначилася зі списком гравців, які зможуть вийти в матчі 32 туру Серїі А проти Ювентуса.

 

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Приємною несподіванкою стала присутність у списку Руслана Маліновського. Українець нібито мав проблеми з коліном, які могли завадити йому взяти участь у грі проти Ювентуса. Вочевидь, пошкодження хавбека виявилося не таким серйозним, і він готовий допомогти своїй команді.

До слова, матч туринців проти Аталанти відбудеться вже завтра, 11 липня, початок о 22:45. Ювентус очолює турнірну таблицю з 75 очками, а команда Маліновського має в активі 66 пунктів.

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Українці за кордоном Аталанта Аталанта Італія Руслан Руслан Маліновський Ювентус - Аталанта
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