Ювентус – Аталанта: Маліновський ризикує пропустити центральний матч туру Серії А

Півзахисник бергамасків може не допомогти своїй команді в 32-му турі чемпіонату Італії проти Ювентуса.

Аталанта готується до поєдинку з Ювентусом в рамках 32-го туру Серії А. Під сумнівом участь у матчі лише одного гравця – півзахисника збірної України Руслана Маліновського. У 27-річного півзахисника виникли певні проблеми з коліном, інформує Calcio Atalanta.

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Щоправда, видання підкреслює несерйозність пошкодження українця, у якого підозрюють лише забій. Зазначається, що Руслан тренується в загальній групі Аталанти. Втім, остаточне рішення щодо можливості участі Маліновського у протистоянні з Кріштіану Роналду та Ко очікується ближче до матчу.

Поєдинок Ювентус – Аталанта пройде в суботу, 11 липня. Туринці лідирують в чемпіонаті, а команда Руслана Маліновського посідає 3 місце.

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