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Аталанта объявила заявку на битву против Ювентуса – известна судьба Малиновского

10 июля 23:33 - Читати українською
Аталанта объявила заявку на битву против Ювентуса – известна судьба Малиновского
Малиновский и Толои / Сайт Аталанты

Аталанта определилась со списком игроков, которые смогут выйти в матче 32 тура Серии А против Ювентуса.

 

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Приятной неожиданностью стало присутствие в списке Руслана Малиновского. Украинец якобы имел проблемы с коленом, которые могли помешать ему принять участие в игре против Ювентуса. Очевидно, повреждение хавбека оказалось не таким серьезным, и он готов помочь своей команде.

К слову, матч туринцев против Аталанты состоится уже завтра, 11 июля, начало в 22:45. Ювентус возглавляет турнирную таблицу с 75 очками, а команда Малиновского имеет в активе 66 пунктов.

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Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Украинцы за рубежом Ювентус - Аталанта
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