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Ювентус – Аталанта: Саррі оцінив команду Маліновського напередодні центрального матчу Серії А

22:49 - Читать на русском
Ювентус – Аталанта: Саррі оцінив команду Маліновського напередодні центрального матчу Серії А
Мауріціо Саррі / фото з відкритих джерел

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від поєдинку 32-го туру Серії А проти Аталанти.

 

"Аталанта дуже хороша, і їхні результати, особливо на виїзді, доводять це. Це дуже складний суперник. Спочатку нам потрібно думати про чемпіонат, а вже потім – про Ліон в Лізі чемпіонів.

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Аталанта – агресивна команда, яка добре вміє контратакувати, вміє прискорюватися. Це буде складний матч з усіх точок зору. Зараз всім командам важко грати стабільно всі 90 хвилин. Я хотів би, щоб моя команда зберігала організованість, це ключовий фактор в певні моменти.

У першому матчі в Бергамо Аталанта грала дуже інтенсивно грала перші 55 хвилин, але не зуміла зберегти цю інтенсивність до кінця. Думаю, що цей матч відрізнятиметься від першого", – цитує Саррі офіційний сайт Ювентуса.

До слова, матч туринців проти Аталанти відбудеться вже завтра, 11 липня, а початок гри о 22:45. До слова, Ювентус очолює турнірну таблицю з 75 очками, тоді як команда Маліновського має в активі 66 пунктів.

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