На неделе команды померились силами в Кубке Италии, а теперь встретились на том же поле в рамках чемпионата. В среду торжествовала Аталанта – гол Малиновского помог выстоять в меньшинстве. Сегодня украинец начал матч на скамейке запасных, а вместо него под Сапатой играли Иличич (правее) и Миранчук (левее).

Бергамаски пропустили быстрый гол. Марушич на третьей минуте издалека аккуратно пробил в дальнюю "девятку" – голкипера дезориентировало ослепительное солнце. Как следствие, Лацио получил уверенность и комфортный сценарий игры. Гости отдали мяч, чтобы не подвергаться прессингу Аталанты, и выстроили плотный средний блок.

Аталанта всеми силами пыталась подобраться к чужим владениям, но низом соперник все перекрывал, а Сапата не мог зацепиться за воздушные забросы. Лацио отвечал острыми выпадами. Дважды должен был забивать Милинкович-Савич: сначала пробил рядом со штангой со штрафного, а затем головой в упор расстреливал ворота с навеса Иммобиле – голкипер перевел мяч в каркас. Римляне доминировали, Луис Альберто "пижонил" дриблингом и дальними ударами.

У хозяев же ничего не получалось. В течение стартовых 30 минут встречи Аталанта только раз зашла с мячом в штрафную площадь.

А первый удар бергамаски нанесли аж на 45-й минуте! Сапата откликнулся на подачу Иличича и пробил в руки Рейне. Ближе к перерыву Аталанта немного наладила игру в финальной трети, Сапата начал лучше цепляться за мяч, а Лацио – ошибаться в обороне. Однако статистика первого тайма красноречива – 2:7 по ударам, 0.1xG против 0.5xG по созданным моментам.

Очевидно, что Джан Пьеро Гасперини в перерыве должен был что-то менять. Вышел Руслан Малиновский, а Аталанта перестроилась на 4-2-3-1 (в этом сезоне Серии А бергамаски практически не играли с четырьмя защитниками)! Малиновский получил роль левого хавбека, но не был привязан к бровке, ведь на этот фланг также перешел Меле. Схема хозяев, конечно же, не была полноценными 4-2-3-1, был гибридный вариант, ведь функции правого защитника перешли к Толои.

Впрочем, от этих всех перестановок Аталанта не выиграла. Оборона растерялась, не сумела разделить функции и снова пропустила быстрый гол. Иммобиле откликнулся на дальнюю передачу голкипера, выиграл верх и вывел Корреа на свидание с голкипером. Аргентинец элегантно обыграл своего визави и закрепил преимущество Лацио.

Гасперини ответил новой порцией изменений. На поле вышли Муриэль, Пашалич и Ламмерс, а Малиновский, ничего не придумав слева, переместился ближе к правому краю. Там украинец вообще остался без мяча. Приходилось опускаться глубже, но и в развитии атак мало что получалось. Один из перспективных выпадов завершился пасом Меле в штрафную на Руслана, но наш земляк не имел никаких шансов добраться до мяча.

Украинец оставался одним из самых активных в составе хозяев, проявлял огромное желание, пытался что-то создать, даже исполнил "скорпиона" (вышел совсем не острый удар). Аталанта отыграла один гол, а результативная атака началась с единоборства Малиновского. Пашалич подхватил мяч и повел команду вперед, а в итоге отметился голом, добив мяч после попытки Муриэля.

В то же время бергамаски страшно проваливались в защите. Лаццарри и Иммобиле имели роскошные шансы убить интригу, Чиро даже забил, но из офсайда. А когда казалось, что Аталанта вернулась в игру, Лацио в третий раз всколыхнул сетку за спиной Голлини – Перейра и Мурики воспользовались ужасом в обороне хозяев. Один из худших матчей Аталанты в сезоне. Если не худший.

Аталанта проиграла впервые за 2 месяца, потеряла 14-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и пропустила Лацио на пятое место в Серии А. Бергамаски имеют 36 очков, а у Лацио – 37. Команда Малиновского осложнила себе борьбу за Лигу чемпионов.

А сам Руслан стал худшим среди хозяев по версии статистических порталов. SofaScore – 6.1, WhoScored – 6.0, FotMob – 5.6. Украинец на фоне партнеров отыграл не так плохо, как говорят цифры, но и не спас Аталанту от провала.

Малиновский забил гол, но не избавился от контрастов – итальянская пресса хвалит украинца за игру против Лацио