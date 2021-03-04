Аталанта приймала Кротоне у 25-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Кротоне не зміг створити сенсації у поєдинку проти Аталанти. Гостям вдалось лише одним голом відповісти на 5 м'ячів від бергамасків.

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Після перерви підопічні Гасперіні впіймали кураж та забили 4 рази. На жаль, серед авторів голів немає українського хавбека Руслана Маліновського, який вийшов у старті та відіграв до 63-ї хвилини.

Перемога розташувала Аталанту на 4-й сходинці Серії А, Кротоне залишається на дні турнірної таблиці.

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