Аталанта принимала Кротоне в 25-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Кротоне не смог создать сенсации в поединке против Аталанты. Гостям удалось лишь одним голом ответить на 5 мячей от бергамасков.

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После перерыва подопечные Гасперини поймали кураж и забили 4 раза. К сожалению, среди авторов голов нет украинского хавбека Руслана Малиновского, который вышел в старте и отыграл до 63-й минуты.

Победа расположила Аталанту на 4-й строчке Серии А, Кротоне остается на дне турнирной таблицы.

Аталанта загрызла Кротоне и закрепилась в топ-4 Серии А – Малиновский провел трудовой матч, но сливки собрали партнеры