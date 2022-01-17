Хандановіч та Муссо стали зірками вечора – відеоогляд матчу Аталанта – Інтер
09:37 - Читать на русском
Аталанта розписала нічию з міланським Інтером в 22-му турі Серії А. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".
Аталанта не могла розраховувати на низку провідних гравців, серед яких і Руслан Маліновський. Підсумковий рахунок (0:0) може ввести в оману. Матч видався яскравим і багатим на моменти. Однак голкіпери команд у цей вечір були бездоганними, виконавши чимало розкішних сейвів.
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Нічия залишила Інтер на вершині турнірної таблиці Серії А. Наразі "нерадзуррі" на два очки випереджають Мілан. Аталанта залишилася четвертою.
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