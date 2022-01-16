Центральною подією 22-го туру Серії А стала зустріч у Бергамо між Аталантою та Інтером. "Нерадзуррі" підійшли до поєдинку в статусі лідера чемпіонату, але відрив від Мілана становив всього 1 очко – "Богиня" ж відставала на 7 пунктів, але більш важливою була рівність з Ювентусом. Бергамаски трималися у зоні ЛЧ лишень завдяки перемозі в Турині. Словом, нічия нікого у звітному матчі не влаштовувала.

На жаль, Руслан Маліновський не потрапив навіть у заявку – Football Italia повідомляє, що причиною став коронавірус. Крім того, Джан П'єро Гасперіні не зміг розраховувати на травмованого Сапату, тож позиції у трійці атаки зайняли Мурієль, Пашаліч і Пессіна. В складі Інтера несподіванок не було.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі без явної переваги якоїсь із команд. Трішечки більше якості демонстрували гості, які провели два дуже перспективних моменти. Так, на 18-й хвилині Джеко замкнув навіс Дарміана ударом головою повз ліву стійку (м'яч пройшов у метрі від неї), а на 27-й Санчес отримав пас на хід від Чалханоглу й пробив метрів з 14-ти в дальню дев'ятку – Муссо врятував Аталанту!

Господарі при роботі з м'ячем допускали багато метушні (особливо часто помилявся Мурієль), але перед перервою бергамаски могли відкрити рахунок. Пеццела пройшов Дарміана на фланзі й виконав подачу, а Пессіна метрів з семи замкнув – Хандановіч спіймав м'яч. Крім того, через хвилину після цього моменту Пашаліч падав у штрафному після контакту з Перішічем, але арбітри проігнорували епізод (повтори показали, що там навряд чи був фол). Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

На початку другого тайму зміст гри принципово не змінився, але побільшало моментів. Зокрема, вже на 48-й хвилині Фройлер щільно пробивав з периметру карного майданчика в руки Хандановічу, а на 49-й Пашаліч вивів Пессіну на ударну позицію в метрах 10-ти від воріт – Маттео потужно вистрілив під поперечину, але Хандановіч якимось дивом парирував! Інтер відповів кросом на 52-й хвилині (Джеко з близької відстані завдав удар над воротами) та потужним пострілом Едіна з правого краю на 60-й (Муссо виручив господарів).

В середині другого тайму "нерадзуррі" були значно ближчими до голу. Зокрема, на 66-й хвилині Джеко увірвався на ліву половину штрафного й покотив поперек під постріл Дарміану, однак Пеццела в останню мить вибив м'яч з-під ніг Маттео. На 71-й все той же Джеко головою замикав скидку від Дюмфріса, але сфера після удару впритул до воріт пролетіла над поперечкою. Ще за 5 хвилин Відаль бахнув із середньої дистанції у правий нижній кут (Муссо парирував), а в наступній же атаці Д'Амброзіо отримав передачу в карний майданчика від Джеко й вистрілив метрів з дев'яти – м'яч пройшов над каркасом!

Аталанта прокинулась ближче до ендшпілю поєдинку. Іне просто прокинулась, а цілком могла здобути перемогу. Так, на 80-й хвилині забивати повинен був Пашаліч, який головою метрів з шести пробивав у ближній кут, однак на заваді стала спина Дюмфріса. На 82-й же Мурієль обікрав Бастоні й вилетів віч-на-віч з Хандановічем – Луїс почав обходити Саміра й завдав удар, але голкіпер встиг парирувати! Ще за шість хвилин Хандановіч витягнув сильний постріл Пашаліча з меж карного майданчика. Втім, Інтер не задлишився без відповіді: на 89-й хвилині Барелла п'яткою запустив пас під вихід Д'Амброзіо віч-на-віч, а той пробив під праву стійку – трохи неточно!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Нічию, вигідну для конкурентів Аталанти й Інтера.