Бергамаски озвучили нову вартість півзахисника збірної України, на якого претендують кілька клубів Європи.

Аталанта продовжує перешкоджати відходу 29-річного українця. Якщо спочатку італійський клуб хотів отримати за Маліновського 18-22 млн євро, а потім підвищив ціну до 30-ти, то тепер з'явилися нові цифри.

Маліновського в Аталанті може замінити українець – журналіст розкрив прізвище потенційного новачка бергамасків

Керівництво бергамасків хоче замість українця придбати зіркового футболіста. На це потрібні гроші, які Аталанта планує отримати за трансфер Руслана. Тепер клубам, які хочуть отримати хавбека, доведеться викласти 40 мільйонів євро плюс 5 млн бонусів, повідомляє Calciomercato.

Зазначається, що в Бергамо не мають на меті обов'язково продати українця, але в такому випадку клуб ризикує втратити його безкоштовно, адже контракт Маліновського з Аталантою чинний до 30 червня 2023-го.

За три сезони в Бергамо хавбек зіграв 130 матчів, забив 30 голів і віддав 27 асистів. Головним претендентом на гравця збірної України називають Тоттенхем, який хоче орендувати Маліновського з правом викупу. Це не влаштовує Аталанту, яку цікавить тільки продаж. Також інтерес до українця проявляли Марсель, Вест Хем, Ньюкасл і Ноттінгем Форест.

Аталанта зупинила Мілан – Маліновський забив ще й гол, став найкращим після героя і ледь стримав емоції у матчі Серії А