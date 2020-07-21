Аталанта – Болонья: Маліновський втрачає позиції

Аталанта і Болонья зустрічаються у 35 турі чемпіонату Італії. Маліновський прагне взяти реванш за поразку в поєдинку першого кола, але вперше за 3 зустрічі повертається у запас. Посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Болонья, стартує о 20:30. У першому колі команда Міхайловіча обіграла бергамасків (2:1). Маліновський забив Болоньї тоді єдиний гол своєї команди, але сьогодні став жертвою однієї з двох змін Гасперіні (Хатебур випав з основи через дискваліфікацію). Аталанта 7 років не втрачала очок проти "россоблю" в рідних стінах. Команда Гасперіні виглядає дуже впевнено у домашніх матчах сезону Серії А, адже після карантину виграла 5 матчів з 5 на Атлеті Адзуррі д'Італія. За цей проміжок часу 4 рази "Богиня" перемагала з різницею мінімум у 2 голи, а середня результативність становила неймовірні 3,4 гола за матч.

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