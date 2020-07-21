toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЗАРЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Аталанта – Болонья: Малиновский теряет позиции

21 июля 20:24 - Читати українською
Аталанта – Болонья: Малиновский теряет позиции
Аталанта – Болонья: онлайн-трансляция матча 21 июля 2020 – Малиновский сыграет

Аталанта и Болонья встречаются в 35 туре чемпионата Италии. Малиновский стремится взять реванш за поражение в поединке первого круга, но впервые за 3 встречи возвращается в запас. Ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

62’ Луис Муриэль
 
62’ Луис Муриэль

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Болонья, стартует в 20:30. В первом круге команда Михайловича обыграла бергамасков (2:1). Малиновский забил Болонье тогда единственный гол своей команды, но сегодня стал жертвой одного из двух изменений Гасперини (Хатебур выпал из основы из-за дисквалификации). Аталанта 7 лет не теряла очков против "россоблю" в родных стенах. Команда Гасперини выглядит очень уверенно в домашних матчах сезона Серии А, ведь после карантина выиграла 5 матчей из 5 на Атлети Адзурри д'Италия. За этот промежуток времени 4 раза "Богиня" побеждала с разницей минимум в 2 гола, а средняя результативность составила невероятные 3,4 гола за матч.

Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби

blog_ava
"В Динамо полный бардак – самая слабая команда в истории": Маркевич считает, что приход Скрипника не решит проблем
21 июля
15180
Теги
Италия Руслан Руслан Малиновский Болонья Болонья Аталанта Аталанта Аталанта - Болонья
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
24
мин
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук