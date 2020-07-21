Аталанта – Болонья: Малиновский теряет позиции

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Болонья, стартует в 20:30. В первом круге команда Михайловича обыграла бергамасков (2:1). Малиновский забил Болонье тогда единственный гол своей команды, но сегодня стал жертвой одного из двух изменений Гасперини (Хатебур выпал из основы из-за дисквалификации). Аталанта 7 лет не теряла очков против "россоблю" в родных стенах. Команда Гасперини выглядит очень уверенно в домашних матчах сезона Серии А, ведь после карантина выиграла 5 матчей из 5 на Атлети Адзурри д'Италия. За этот промежуток времени 4 раза "Богиня" побеждала с разницей минимум в 2 гола, а средняя результативность составила невероятные 3,4 гола за матч.

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