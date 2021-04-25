Аталанта – Болонья: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський починає в основі
20:53 - Читать на русском
Аталанта приймає Болонью в рамках 32 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Аталанта – Болонья стартує о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 2". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Маліновський знову зацікавив Інтер – на українця встановили чималий цінник
Аталанта – Болонья: стартові склади:
Аталанта: Голліні – Меле, Толої, Ромеро, Джимсіті, Хатебур – Де Роон, Фройлер – Маліновський – Сапата, Мурієль
Болонья: Скорупскі – Антов, Сумаоро, Даніло, Де Сільвестрі – Схаутен, Сванберг, Ольсен – Соріано, Паласіо, Барроу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter