Аталанта – Болонья: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский начинает в основе
20:54 - Читати українською
Аталанта принимает Болонью в рамках 32 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Аталанта – Болонья стартует в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 2". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Аталанта – Болонья: стартовые составы:
Аталанта: Голлини – Меле, Толои, Ромеро, Джимшити, Хатебур – Де Роон, Фройлер – Малиновский – Сапата, Муриэль
Болонья: Скорупски – Антов, Сумаоро, Данило, Де Сильвестри – Схаутэн, Сванберг, Ольсен – Сориано, Паласио, Барроу
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