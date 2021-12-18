У день поєдинків 18-го туру Серії А міста на півночі Італії сколихнув природній катаклізм.

Землетрус був відчутний у північній частині країни. Зокрема, у Бергамо й Мілані були поштовхи потужністю від 4,3 до 4,8 бала, повідомляє журналіст Танкреді Палмері.

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Такий землетрус не є небезпечним, під час нього у будинках переважно чути стукіт люстр, столового наряддя тощо. У Twitter жителі міст публікували відео зі своїх домів.

Сьогодні в Бергамо, де живе і грає українець Руслан Маліновський, відбудеться зустріч Аталанта – Рома. Завтра, 19 грудня, Мілан гратиме з Наполі на своїй арені. На проведення цих матчів землетрус ніяк не вплинув.

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