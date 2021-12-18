В день поединков 18-го тура Серии А города на севере Италии всколыхнул природный катаклизм.

Землетрясение было ощутимо в северной части страны. В частности, в Бергамо и Милане были толчки мощностью от 4,3 до 4,8 балла, сообщает журналист Танкреди Палмери.

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Такое землетрясение не опасно, во время него в домах преимущественно слышен стук люстр, столовых приборов и т.д. В Twitter жители городов публиковали видео из своих домов.

Сегодня в Бергамо, где живет и играет украинец Руслан Малиновский, состоится встреча Аталанта – Рома. Завтра, 19 декабря, Милан будет играть с Наполи на своей арене. На проведение этих матчей землетрясение никак не повлияло.

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