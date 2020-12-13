Маліновський підхопив коронавірус у розташуванні збірної України, внаслідок чого на місяць випав з гри, пропустивши 4 матчі Аталанти. На тижні Руслан потрапив до заявки команди на матч Ліги чемпіонів, але не зіграв, а сьогодні виходить у стартовому складі на поєдинок 11 туру Серії А проти Фіорентини.

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Стартовий склад Аталанти: Голліні – Толой, Джімшиті, Ромеро – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс – Маліновський, Пессіна – Сапата.

Старт матчу – о 16:00 за Києвом. Аталанта йде в середині турнірної таблиці з 3-матчевою безвиграшною серією. Фіорентина нависла над зоною вильоту.