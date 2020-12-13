Малиновский подхватил коронавирус в расположении сборной Украины, в результате чего на месяц выпал из игры, пропустив 4 матча Аталанты. На неделе Руслан попал в заявку на матч Лиги чемпионов, но не сыграл, а сегодня выходит в стартовом составе на поединок 11 тура Серии А против Фиорентины.

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Стартовый состав Аталанты: Голлини – Толои, Джимшити, Ромеро – Хатебур, де Роон, Фройлер, Гозенс – Малиновский, Пессина – Сапата.

Старт матча – в 16:00 по Киеву. Аталанта идет в середине турнирной таблицы с 3-матчевой безвыигрышной серией. Фиорентина нависла над зоной вылета.