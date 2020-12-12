Чемпіонат Англії 2020/21, 12-й тур

Вулверхемптон – Астон Вілла – 0:1

Гол: Ель-Газі, 90+4 (пен)

Вилучення: Моутінью, 90+5, (друга жовта) – Луїс, 85 (друга жовта)

Ньюкасл – Вест Бромвіч – початок о 17:00

Евертон – Челсі – початок о 22:00

Програму вікенду в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Вулверхемптон – Астон Вілла. У першому таймі команди виглядали рівними. Господарі створили кілька гострих моментів біля воріт суперника, але "леви" компенсували провали у захисті більшим контролем м'яча та точнішими передачами. Зрештою, суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі фаворитами виглядали "вовки". На 69-й Фабіу Сілва відкрився у штрафному майданчику та отримав комфортну передачу під удар, але його постріл влучив прямісінько у ліву стійку. Трохи згодом, на 80-й, ще одну стовідсоткову нагоду відкрити рахунок втратив Дендонкер – його удар з вбивчої відстані зумів парирувати голкіпер. Під завісу поєдинку Дуглас Луїс отримав другу жовту за фол і залишив "левів" у меншості. "Вулвз" і так значно активніше атакували, а після цього взагалі перемістились у карний майданчик суперника. На 90+4 гравці Астон Вілли вирвались у контратаку і заробили одинадцятиметровий. Цей шанс не змарнував Ель-Газі – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару. За хвилину ще й Моутінью отримав другу жовту і зрівняв кількість гравців на полі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу "левів" – 0:1.

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