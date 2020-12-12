"Ми були дуже стурбовані і залишаємося такими з приводу фізичного навантаження, яке випадає на гравців, яким тепер часто доводиться грати кожні два-три дні або близько того. Таким чином, фізичне навантаження на гравців значно зростає, і подальша втома, яку гравці зараз відчувають, призводить до серйозних травм, яких можна уникнути.

Вест Хем на виїзді переміг Лідс і впритул наблизився до топ-4 АПЛ – конкурент Ярмоленка оформив асист

Зазначу, що Арсенал, Челсі, Евертон і Лідс постраждали від травм на початку матчів на минулих вихідних. Ще в 11 клубах Прем'єр-ліги гравці недоступні через проблеми, які можна обґрунтовано віднести до фізичного навантаження і стомлення", – зазначив Тейлор у листі голові АПЛ, інформує The Sun.

Слід відзначити, що АПЛ залишилась єдиним із топ-чемпіонатів, де залишили традиційні 3 заміни – в інших першостях можна замінити 5 гравців.

Реал на шляху Атлетіко до титулу, доленосне дербі Манчестера, надії на камбек Ярмоленка та Маліновського – анонс вікенду