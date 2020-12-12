Чемпионат Англии 2020/21, 12-й тур

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 0:1

Гол: Эль-Гази, 90+4 (пен)

Удаление: Моутинью, 90+5, (вторая желтая) – Луис, 85 (вторая желтая)

Ньюкасл – Вест Бромвич – начало в 17:00

Эвертон – Челси – начало в 22:00

Программу уик-энда в английской Премьер-лиге открывал поединок Вулверхэмптон – Астон Вилла. В первом тайме команды выглядели равными. Хозяева создали несколько острых моментов у ворот соперника, но "львы" компенсировали провалы в защите большим контролем мяча и точными передачами. В конце концов, соперники ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи фаворитами выглядели "волки". На 69-й Фабиу Силва открылся в штрафной и получил комфортную передачу под удар, но его выстрел попал прямо в левую стойку. Чуть позже, на 80-й, еще одну стопроцентную возможность открыть счет упустил Дендонкер – его удар с убойного расстояния сумел парировать голкипер. Под занавес встречи Дуглас Луис получил вторую желтую за фол и оставил "львов" в меньшинстве. "Вулвз" и так значительно активнее атаковали, а после этого вообще переместились в штрафную соперника. На 90+4 игроки Астон Виллы вырвались в контратаку и заработали одиннадцатиметровый. Этот шанс не упустил Эль-Гази – голкиперу не удалось угадать направление удара. За минуту еще и Моутинью получил вторую желтую и сравнял количество игроков на поле. В конце концов, финальный свисток зафиксировал неожиданную победу "львов" – 0:1.

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