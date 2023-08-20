Эвертон в рамках 2-го тура АПЛ 2023/24 потерпел сокрушительное поражение от Астон Виллы (0:4). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Эвертон стартовал в новом сезоне АПЛ с минимального поражения от Фулхэма. Реабилитироваться за домашнее фиаско предстояло в Бирмингеме, в поединке против Астон Виллы – впрочем, подопечные Унаи Эмери устроили "ирискам" настоящую резню. Виталий Миколенко, как и неделю назад, провел весь матч в запасе, а на его позиции сыграл Эшли Янг.

Счет был открыт уже на 18-й минуте, когда Бэйли ворвался на левый край штрафной. Леон качнул Янга и выполнил точную передачу под удар Макгинну – 1:0.

На 21-й же Бэйли мог ассистировать Уоткинсу, сбросив подачу со стандарта на дальнюю штангу, однако Олли был снесён Пикфодом, а Паттерсон выбил мяч с линии ворот. Арбитр увидел фол, назначив 11-метровый. Дуглас Луис уверенно его реализовал.

После перерыва же Астон Вилла забила еще два гола: на 51-й минуте Бэйли воспользовался неудачным выносом "ирисок", расстреляв ворота с близкого расстояния, а на 75-й Янг бросил мяч из аута точно на Дюрана – тот обыграл Кина и реализовал выход один на один. 4:0.

Янг во втором матче подряд не впечатляет своей игрой. В поединке с Астон Виллой он не сделал ни одного удачного лонгбола (из трех попыток), и только один из пяти его навесов оказался точным (с углового). Зато Эшли в обороне выиграл три из трех единоборств и не дал пройти себя на дриблинге, хотя и проиграл единственную верховую дуэль.

С таким Янгом можно конкурировать – нужно только выйти на поле.

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Унаи Эмери со счетом 4:0. Таким образом, Астон Вилла смыла позор за разгром в Ньюкасле (1:5). Эвертон же стартует с двух проигрышей, не забив ни одного гола.

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