Астон Вілла після перемоги Тоттенхема над Лутоном опустилася на п'яте місце, але ситуація не була критичною. Бірмінгемці поступались північним лондонцям лишень за додатковими показниками, тож навіть нічия повертала б їх у зону ЛЧ. Втім, навряд чи Вулверхемтон може вважатись суперником, нічия з яким влаштовуватиме підопічних Унаї Емері.

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У рідних стінах "віллани" налаштовувались виключно на перемогу. І вони добились свого, хоча матч був рівним – за показником очікуваних голів "вулвз" навіть були трішечки гострішими (особливо в першому таймі). Героєм зустрічі став Діабі, який ефектно відкрив рахунок на 35-й хвилині – а за 20 хвилин по перерві Мусса асистував на другий гол.

А більше команди й не забивали. Фінальний свисток зафіксував перемогу Астон Вілли з рахунком 2:0. Бірмінгемці набрали 59 очок і повернулись на четверту сходинку, заодно перервавши 2-матчеву безвиграшну серію. Вулверхемптон із 41 заліковим балом замикає першу десятку.

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