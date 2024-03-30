Астон Вілла повернулася в топ-4 АПЛ, здобувши перемогу над Вулверхемптоном і перервавши безвиграшну серію
Астон Вілла у рамках 30-го туру АПЛ 2023/24 перемогла Вулверхемптон (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Астон Вілла після перемоги Тоттенхема над Лутоном опустилася на п'яте місце, але ситуація не була критичною. Бірмінгемці поступались північним лондонцям лишень за додатковими показниками, тож навіть нічия повертала б їх у зону ЛЧ. Втім, навряд чи Вулверхемтон може вважатись суперником, нічия з яким влаштовуватиме підопічних Унаї Емері.
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У рідних стінах "віллани" налаштовувались виключно на перемогу. І вони добились свого, хоча матч був рівним – за показником очікуваних голів "вулвз" навіть були трішечки гострішими (особливо в першому таймі). Героєм зустрічі став Діабі, який ефектно відкрив рахунок на 35-й хвилині – а за 20 хвилин по перерві Мусса асистував на другий гол.
А більше команди й не забивали. Фінальний свисток зафіксував перемогу Астон Вілли з рахунком 2:0. Бірмінгемці набрали 59 очок і повернулись на четверту сходинку, заодно перервавши 2-матчеву безвиграшну серію. Вулверхемптон із 41 заліковим балом замикає першу десятку.
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