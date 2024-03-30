Астон Вилла после победы Тоттенхэма над Лутоном опустилась на пятое место, но ситуация не была критической. Бирмингемцы уступали северным лондонцам только по дополнительным показателям, поэтому даже ничья возвращала бы их в зону ЛЧ. Впрочем, вряд ли Вулверхэмтон может считаться соперником, ничья с которым будет устраивать подопечных Унаи Эмери.

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В родных стенах "вилланы" настраивались исключительно на победу. И они добились своего, хотя матч был равным – по показателю ожидаемых голов "вулвз" даже были чуть острее (особенно в первом тайме). Героем встречи стал Диаби, который эффектно открыл счет на 35-й минуте – а через 20 минут после перерыва Мусса ассистировал на второй гол.

А больше команды и не забивали. Финальный свисток зафиксировал победу Астон Виллы со счетом 2:0. Бирмингемцы набрали 59 очков и вернулись на четвертую строчку, заодно прервав 2-матчевую безвыигрышную серию. Вулверхэмптон с 41 зачетным баллом замыкает первую десятку.

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