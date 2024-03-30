Астон Вилла вернулась в топ-4 АПЛ, одержав победу над Вулверхэмптоном и прервав безвыигрышную серию
Астон Вилла в рамках 30-го тура АПЛ 2023/24 победила Вулверхэмптон (2:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Астон Вилла после победы Тоттенхэма над Лутоном опустилась на пятое место, но ситуация не была критической. Бирмингемцы уступали северным лондонцам только по дополнительным показателям, поэтому даже ничья возвращала бы их в зону ЛЧ. Впрочем, вряд ли Вулверхэмтон может считаться соперником, ничья с которым будет устраивать подопечных Унаи Эмери.
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В родных стенах "вилланы" настраивались исключительно на победу. И они добились своего, хотя матч был равным – по показателю ожидаемых голов "вулвз" даже были чуть острее (особенно в первом тайме). Героем встречи стал Диаби, который эффектно открыл счет на 35-й минуте – а через 20 минут после перерыва Мусса ассистировал на второй гол.
А больше команды и не забивали. Финальный свисток зафиксировал победу Астон Виллы со счетом 2:0. Бирмингемцы набрали 59 очков и вернулись на четвертую строчку, заодно прервав 2-матчевую безвыигрышную серию. Вулверхэмптон с 41 зачетным баллом замыкает первую десятку.
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