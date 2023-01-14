Лідс у попередніх чотирьох турах АПЛ набрав всього два очки. До зони вильоту йоркширцям залишалося стільки ж, тож у виїзному поєдинку проти Астон Вілли "павичів" влаштовувала тільки перемога. Втім, вже на 3-й хвилині зустрічі вони пропустили гол – це Бейлі отримав передачу на правий кут штрафного й ефектно закрутив м'яч у дальню дев'ятку! 1:0.

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Неймовірно, але це був перший і останній удар бірмінгемців по воротах до перерви. Лідс зумів перехопити ініціативу й створити декілька класних моментів. Тричі гості пробивали з меж воротарського майданчика – удар Ньйонто накрили, один постріл Харіссон прийшовся у стійку, а інший завершився фантастичним сейвом Мартінеса.

Крім того, наприкінці першого тайму йоркширці забили гол, однак його скасували через офсайд. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги Астон Вілли в рахунку. На старті ж другого тайму команди розмінялися двома суперепізодами – Ньйонто з-за меж штрафного бахнув прямо в дев'ятку (Мартінес врятував господарів), а Дуглас Луїс метрів з 23-х вистрілив повз праву хрестовину.

Загалом, гра була рівною й дуже динамічною. У ній знову більше пощастило бірмінгемцям: на 64-й хвилині Бейлі змістився на лінію карного майданчика й потужно пробив, Мельє парирував перед собою, а Буендія зіграв на добиванні – 2:0!

Здавалося, що це кінець, однак на 83-й хвилині Лідс скоротив відставання в рахунку завдяки голу Бемфорда – до речі, це його 100-й забитий м'яч у англійському клубному футболі.

Після цього Астон Вілла почала сушити гру. Команда не гребувала затримками часу. Мартінес, наприклад, міг виносити м'яч секунд 15 – але це спрацювало! Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Унаї Емері. Бірмінгемці набрали 25 очок і залишились на 11-й позиції в таблиці, хоча й наздогнали Челсі. Лідс продовжив безвиграшну серію в АПЛ до п'яти матчів.

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