Українець відзначився голом у чемпіонаті Англії – в матчі зіграв син Бекхема
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк посприяв перемозі своєї команди в поєдинку Кубка Прем'єр-ліги.
Кубок Прем'єр-ліги 2022/23
Брентфорд B – Астон Вілла B – 3:2
Голи: Тревітт, 20, Ярмолюк, 32, Гілберт, 77, (пен.) – Ліндлі, 74, Богарде, 79
До перерви Брентфорд вів у рахунку в два м'ячі. Спочатку забив Тревітт, а пізніше ударом з лівої відзначився Ярмолюк.
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По перерві на полі з'явився син Бекхема, Ромео. Астон Вілла після цього примудрилась скоротити відставання. Гілберт швидко відновив різницю в 2 м'ячі ударом з пенальті, але Богарде миттєво зробив рахунок 3:2. Більше команди не забивали, тож Ярмолюк і Ко здобули перемогу.
Таким чином, Брентфорд B набрав 15 очок в групі D Кубка Прем'єр-ліги після 6 турів. В групі також опинились Астон Вілла, Блекберн та Пітерборо.
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