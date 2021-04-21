Манчестер Сіті поїхав у гості до Астон Вілли у рамках 32 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Астон Вілла – Манчестер Сіті стартує о 22:15 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Онлайн гру можна переглянути на платформах MEGOGO та oll.tv. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Олександр Зінченко повертається у стартовий склад Манчестер Сіті після відпочинку в кубковому поєдинку проти Челсі на вихідних ("містяни" програли). У попередньому турі Гвардіола довірив українцю місце в центрі поля, але це був одиничний випадок. Вже на гру Ліги чемпіонів Сашко вийшов у ролі лівого захисника. Сьогодні – також.

Стартові склади команд

Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Мінгс, Таргетт – Накамба, Луїс – Траоре, МакГінн, Ремзі – Воткінс.

Запасні: Хітон, Хаус, Тейлор, Енгельс, Газі, Барклі, Чуквуемека, Ельмохамаді, Девіс.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Сілва, Родрі, Гюндоган – Марез, Жезус, Фоден.

Запасні: Стеффен, Аке, Стерлінг, Ляпорт, Торрес, Менді, Фернандінью, Канселу, Гарсія.

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