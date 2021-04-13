Олександр Зінченко вперше за кілька років зі стартових хвилин відіграв за Манчестер Сіті на місці центрального півзахисника. І хоча без 5 хвилин чемпіон Англії 2021 програв середняку, українець може стати переможцем цього експерименту.

Зінченко став найкращим у матчі Ман Сіті – Лідс серед підопічних Гвардіоли. За версією SofaScore півзахисник збірної України напрацював на високу оцінку 7,6, стільки ж Канселу, більше лише в автора сенсаційного дубля Далласа. Для порівняння його середня за сезон – 6,92. Олександр показав те, на що спроможний у збірній України. Ніхто не створив більше моментів за нього (5, зокрема, один з двох стовідсоткових). Ніхто не вів гру стільки часу (114 контактів з м'ячем). Вийшов цього разу не на звичному для виступів у манчестерській команді лівому краю оборони, а в центрі поля.

Манчестер Сіті – Лідс – 1:2 – відео голів та огляд матчу

При цьому старий навик залишився. Зіна – абсолютний лідер за передачами з флангу (12, з яких тільки 4 вдалі). Та є і кілька сумних моментів. Лише провальний Стерлінг (80%) показав гіршу точність передач, ніж українець (83%). Крім того, шалені 25 втрат – це не тільки найгірший результат у матчі серед польових гравців. Це ще й вдвічі більше, ніж у середньому по сезону в Зіни. Машина інтенсивного спротиву Б'єлси, хоч цього разу не душила на максимумі (гра в меншості позначилася), найбільше вдарила по ньому. З іншого боку Сашко став головним джерелом загрози не лише у звітній зустрічі. Його паси сумарно потягнули на 0,58 очікуваного асисту. Гострішими у 31 турі АПЛ стали лише лідери Челсі Маунт і Пулішіч, які розривали Крістал Пелас.

GW31 Snapshot - Players



Points:

1. Dallas (17)

2. Pulisic (15)

3. Lingard (14)



Top xG:

1. Havertz (1.50)

2. Pulisic (1.09)

3. Salah (1.06)



Top xA:

1. Mount (0.99)

2. Pulisic (0.66)

3. Zinchenko (0.58)



Big Chances Created:

Mount (2)



Some promising stats from Pulisic there! pic.twitter.com/9C1hqQiFBd — DraftGym (@DraftGym) April 13, 2021

Відзначимо, що за відсутності Де Брюйне та Мареза саме Зінченко виконував стандартні положення. Моментами доволі гостро – відразу 3 його подачі призводили до ударів у 10-метровій зоні до воріт. Двічі був дуже близьким до результативної дії. Як не забив Стоунз після блискучої подачі українця, загадка. А Стерлінг ледь не добив у сітку підступний удар Олександра. Англійські ЗМІ закидали капітану збірної України відсутність темпу, хоча визнавали – виступ у центрі поля проти Лідса обіцяє цікаві перспективи в подальшому.

Авторитетний The Athletic напередодні матчу-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів проти Борусії прогнозує 2 варіанти розвитку подій. Перший – революційний. Гвардіола, який ніяк не може перейти чвертьфінальну межу ЛЧ, цілком здатен випустити в Дортмунді 5 захисників, з яких 3 центральних. Подібну формулу Пеп уже награвав у матчах поточного сезону, але вона все ще дуже експериментальна. За такого сценарію Сем Лі прогнозує відсутність Канселу на користь Зінченка в основі. Загалом на дортмундську битву вже фактично забронювали собі місця мінімум 8 футболістів, вважає популярний автор.

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У воротах безсумнівний кандидат – Едерсон. Вокер і Діаш повинні вийти в захисті. Півзахист складається з Де Брюйне, Гюндогана та Родрі. У нападі бігатимуть Фоден та Марез. Прогноз раціональний, адже 7 згаданих виконавців (голкіпер взагалі відпочивав за межами заявки) опинилися на лаві запасних проти Лідса, щоб на Борусію Пеп отримав, за своїм же визначенням, "максимально свіжі ноги". Британський журналіст вважає, що ліворуч найменші шанс зіграти – в Канселу, який програє боротьбу і на правому краю. Хто ж буде новим фаворитом Гвардіоли? Проти Лідса весь матч не відіграв лише один лівий захисник – Менді.

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Та якщо Пепу потрібен надійніший контроль, його варіантом №1 мав би стати Зінченко, який цими днями в Манчестері надихається на подвиги у товаристві дружини Влади. Цього тижня чи не найбільше розлютив іспанського наставника португальський універсал. У першій грі проти Борусії Канселу брав на себе непотрібний ризик. Авантюрні передачі не давали гостроти, але змушували надто легко втрачати володіння м'ячем, а це великий страх Гвардіоли. Не краще себе проявив і опорник Родрі, який на своїй половині дарував контроль суперникам ще частіше. Однак іспанець, схоже, може розраховувати на більшу довіру тренера, а головну провину за його проблеми каталонський фахівець покладає на Жоау.

Сем Лі відзначає, що у матчі з Лідсом Канселу знову розлютив свого наставника. Гвардіола відреагував з криками і розпачем, коли гравець збірної Португалії привіз дуже небезпечний штрафний. Коли нагримав на правого фулбека, тренер ще й розлючено жбурнув пляшку з водою. І це при тому, що Лідс – далеко не найсильніша команда на стандартах. Тому шанси Зіни ростуть. Так, 24-річний українець – не такий швидкий та атлетичний, як конкуренти. Однак це "цілком обдарований варіант альтернативи", який тримає м'яч набагато краще за того ж португальця. Відтак не буде сенсацією, якщо Олекс почне у стартовому складі, переконує The Athletic.

A little look at what the starting XI could be tomorrow night. Even though I think nine or 10 players are easily predicted, there are still a lot of things to think about. Namely, how does the back four/three look if Cancelo is dropped? https://t.co/dJeJtfohr8 — Sam Lee (@SamLee) April 13, 2021

Однак це може спричинити іншу проблему. По ходу гри фулбеки Гвардіоли зміщуються у центр. Наприклад, ближче до своїх воріт, як це було в кубковому дербі проти Манчестера, коли Зінченко страхував зону, стаючи 3 центрбеком. Якщо українець буде основним зараз, він навряд чи гратиме так, як на Олд Траффорд. Імовірніший варіант – перехід до Родрі в центр поля. У такому разі знадобиться лівоногий гравець, який зможе пасувати на вінгера швидше, ніж це було тиждень тому. Ляпорт як третій центральний?

Чи Аке замість Зінченка. Гвардіола поскаржився, що саме робочої лівої ноги на початковій стадії атак не вистачало проти Дортмунда. Натан непогано себе проявив на місці крайнього захисника. Нідерландець вищий і мобільніший за українця, також здатен приміряти на себе роль розігруючого короткими пасами в центрі. Однак Аке тільки недавно відновився, та й англійська преса вважає українця найбільш збалансованим варіантом за умови підстраховки у вигляді 3 центральних оборонців.

First MF start for Zinchenko:



Played full 90’ in his favoured position @WhoScored 7.3 rating



City player ranked



1️⃣1️⃣4️⃣ touches -

7️⃣5️⃣/8️⃣8️⃣ passes completed -

5️⃣ key passes =

2️⃣ shots



Hope we get to see the versatile given more opportunities in CM in future pic.twitter.com/qmMc5X3dpc — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 10, 2021

Гвардіола часто програвав вирішальні матчі, бо надто багато мудрував. Його штаб вважає ці звинувачення несправедливими. Мовляв, план був хорошим, а підводило втілення гравцями. Зараз Зінченко посідає вагому роль у роздумах Хосепа. Головна дилема – що робити із обороною, яка виглядала несподівано слабко на фоні нечастих спроб Борусії зашкодити їй. Нещодавно у виїзній грі проти Фулхема головний тренер Сіті випробував нечасту для себе модель з 3 центральними захисниками. Вийшло, може, не дуже гостро (8:3 за ударами), але вкрай надійно – 0 влучань суперника у площину воріт. Чи стане потенційна єврокубкова революція такою ж успішною?

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