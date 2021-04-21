Манчестер Сити поехал в гости к Астон Вилле в рамках 32 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Астон Вилла – Манчестер Сити стартует в 22:15 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Setanta Sports Ukraine. Онлайн игру можно посмотреть на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Александр Зинченко возвращается в стартовый состав Манчестер Сити после отдыха в кубковом поединке против Челси на выходных ("горожане" проиграли). В предыдущем туре Гвардиола доверил украинцу место в центре поля, но это был единичный случай. Уже на игру Лиги чемпионов Саша вышел в роли левого защитника. Сегодня – тоже.

Стартовые составы команд

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт – Накамба, Луис – Траоре, МакГинн, Рэмзи – Уоткинс.

Запасные: Хитон, Хаус, Тейлор, Энгельс, Газе, Баркли, Чуквуемека, Эльмохамади, Дэвис.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Фоден.

Запасные: Стеффен, Аке, Стерлинг, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.

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