Астон Вілла – Ліверпуль – 7:2 – відео голів і огляд погрому команди Клоппа
4 жовтня 23:47 - Читать на русском
Астон Вілла сімома торпедами потопила Ліверпуль у 4-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу.
завершено
4’ Оллі Уоткінс
22’ Оллі Уоткінс
35’ Джон Макгінн
39’ Оллі Уоткінс
55’ Рос Барклі
66’ Джек Гріліш
75’ Джек Гріліш
Мохамед Салах 33’
Мохамед Салах 60’
4’ Оллі Уоткінс
22’ Оллі Уоткінс
33’ Мохамед Салах
35’ Джон Макгінн
39’ Оллі Уоткінс
55’ Рос Барклі
60’ Мохамед Салах
66’ Джек Гріліш
75’ Джек Гріліш
Ліверпуль зазнав першої поразки в чемпіонаті. Кривдником підопічних Клоппа стала Астон Вілла, яка ледь врятувалася від вильоту в сезоні 2019/20. У воротах Адріана побувало одразу 7 м'ячів – хет-триком відзначився Уоткінс, дубль оформив Гріліш, а ще по голу забили Макгінн та Барклі.
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Мерсисайдці відповіли лише дублем Салаха. Ліверпуль пропустив 7 голів у одній грі вперше з 1963 року та опустився на 5 місце (9 очок). Астон Вілла набрала стільки ж, але піднялася одразу на другу позицію.
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