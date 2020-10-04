Ліверпуль зазнав першої поразки в чемпіонаті. Кривдником підопічних Клоппа стала Астон Вілла, яка ледь врятувалася від вильоту в сезоні 2019/20. У воротах Адріана побувало одразу 7 м'ячів – хет-триком відзначився Уоткінс, дубль оформив Гріліш, а ще по голу забили Макгінн та Барклі.

Астон Вілла зґвалтувала Ліверпуль сімома голами, МЮ отримав 6 м'ячів від Тоттенхема – повний крах грандів у 4 турі АПЛ

Мерсисайдці відповіли лише дублем Салаха. Ліверпуль пропустив 7 голів у одній грі вперше з 1963 року та опустився на 5 місце (9 очок). Астон Вілла набрала стільки ж, але піднялася одразу на другу позицію.