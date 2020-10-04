Астон Вилла – Ливерпуль – 7:2 – видео голов и обзор погрома команды Клоппа
23:47 - Читати українською
Астон Вилла семью торпедами потопила Ливерпуль в 4-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
4’ Олли Уоткинс
22’ Олли Уоткинс
35’ Джон Макгинн
39’ Олли Уоткинс
55’ Росс Баркли
66’ Джек Грилиш
75’ Джек Грилиш
Мохамед Салах 33’
Мохамед Салах 60’
4’ Олли Уоткинс
22’ Олли Уоткинс
33’ Мохамед Салах
35’ Джон Макгинн
39’ Олли Уоткинс
55’ Росс Баркли
60’ Мохамед Салах
66’ Джек Грилиш
75’ Джек Грилиш
Ливерпуль потерпел первое поражение в чемпионате. Обидчиком подопечных Клоппа стала Астон Вилла, которая едва спаслась от вылета в сезоне 2019/20. В воротах Адриана побывало сразу 7 мячей – хет-триком отметился Уоткинс, дубль оформил Грилиш, а еще по голу забили Макгинн и Баркли.
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Мерсисайдцы ответили лишь дублем Салаха. Ливерпуль пропустил 7 голов в одной игре впервые с 1963 года и опустился на 5 место (9 очков). Астон Вилла набрала столько же, но поднялась сразу на вторую позицию.
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