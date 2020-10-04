Ливерпуль потерпел первое поражение в чемпионате. Обидчиком подопечных Клоппа стала Астон Вилла, которая едва спаслась от вылета в сезоне 2019/20. В воротах Адриана побывало сразу 7 мячей – хет-триком отметился Уоткинс, дубль оформил Грилиш, а еще по голу забили Макгинн и Баркли.

Астон Вилла изнасиловала Ливерпуль семью голами, МЮ получил 6 мячей от Тоттенхэма – полный крах грандов в 4 туре АПЛ

Мерсисайдцы ответили лишь дублем Салаха. Ливерпуль пропустил 7 голов в одной игре впервые с 1963 года и опустился на 5 место (9 очков). Астон Вилла набрала столько же, но поднялась сразу на вторую позицию.