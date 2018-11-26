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Астана – Динамо: матч обслуговуватиме хорват Бебек

16:38 54 Читать на русском
Астана – Динамо: матч обслуговуватиме хорват Бебек
Іван Бебек / Соцмережі

УЄФА назвав арбітрів, які розсудять Астану та Динамо у 5 турі Ліги Європи.

Головним арбітром матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи між Астаною та Динамо призначений хорват Іван Бебек, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Томіслав Петровіч та Міро Гргіч. Четвертим арбітром став Горан Патакі.

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Нагадаємо, матч 5 туру Ліги Європи між Астаною та Динамо відбудеться у четвер, 29 листопада, початок матчу заплановано на 17:50. До слова, після 4 турів Астана та Динамо мають однакову кількість очок – по 8. Ренн, який іде третім, має у своєму активі 3 бали.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
до матчу
3
дн
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год
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32
хв
Динамо
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Астана Астана Ліга Європи Арбітри Астана - Динамо Динамо Динамо
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