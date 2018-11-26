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Астана – Динамо: матч будет обслуживать хорват Бебек

16:38 13 Читати українською
Астана – Динамо: матч будет обслуживать хорват Бебек
Иван Бебек / Соцсети

УЕФА назвал арбитров, которые рассудят Астану и Динамо в 5 туре Лиги Европы.

Главным арбитром матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между Астаной и Динамо назначен хорват Иван Бебек, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать его соотечественники Томислав Петрович и Миро Гргич. Четвертым арбитром стал Горан Патаки.

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Напомним, матч 5 тура Лиги Европы между Астаной и Динамо состоится в четверг, 29 ноября, начало матча запланировано на 17:50. К слову, после 4 туров Астана и Динамо имеют одинаковое количество очков – по 8. Ренн, который идет третьим, имеет в своем активе 3 балла.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
3
дн
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0
час
:
36
мин
Динамо Киев
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