Астана – Динамо: матч будет обслуживать хорват Бебек

УЕФА назвал арбитров, которые рассудят Астану и Динамо в 5 туре Лиги Европы.

Главным арбитром матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между Астаной и Динамо назначен хорват Иван Бебек, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать его соотечественники Томислав Петрович и Миро Гргич. Четвертым арбитром стал Горан Патаки.

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Напомним, матч 5 тура Лиги Европы между Астаной и Динамо состоится в четверг, 29 ноября, начало матча запланировано на 17:50. К слову, после 4 туров Астана и Динамо имеют одинаковое количество очков – по 8. Ренн, который идет третьим, имеет в своем активе 3 балла.