Біба: Яким би талановитим не був Циганков, власноруч долю матчу з Астаною він не вирішить

Екс-півзахисник Динамо Андрій Біба поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи між Астаною та Динамо.

"Астана грає у силовій манері, гравці не шкодують себе на полі – б'ються за себе і за команду, грають до останніх секунд зустрічі. Все це говорить про те, що команда серйозна, навчена, виконує тренерські вказівки.

Сподобалися балканські гравці, що грають праворуч на фланзі: Томасов і Рукавіна. Вони непогано взаємодіють, причому, кожен з них сильний індивідуально.

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У Динамо завжди цінувалася фізична підготовка гравців. Я не можу сказати, що у молодих гравців киян чудові фізичні кондиції.

Той же Циганков, про якого багато пишуть, на мій погляд, гравець цікавий, але йому потрібно серйозно додати у "фізиці". Поки молодий, нехай старається, тренується, працює над собою, сподіваюся, з нього будуть люди. Щодо того, чи зможе він наодинці вирішити результат матчу, то, не думаю. Футбол – командна гра.

Динамо виходить з ігрової кризи і їде в Астану за перемогою. Але і казахська команда захоче при своїх глядачах продемонструвати свої найкращі якості. Тому матч буде ще той!", – сказав Біба прес-службі Астани.

Зазначимо, матч 5-го туру Ліги Європи Астана – Динамо відбудеться 29 листопада. Початок матчу о 18 годині за Києвом.