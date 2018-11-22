Шевченко: Динамо буде непросто з Астаною, цей матч може визначити переможця групи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями напередодні матчу Астана – Динамо в Лізі Європи.

"Цей матч, можливо, визначить переможця групи, так що простим він бути не може. Ймовірно, володіти м'ячем більше будуть гравці Астани, але ігрова перевага буде залежати від того, яка з команд грамотно розпорядиться тими моментами, які буде мати під час матчу.

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Київська гра була матчем рівних суперників. Гравці Динамо володіли ініціативою, вели в рахунку, але гості проявили важливі якості, в першу чергу вміння зібратися в критичній ситуації. Думаю, з цієї гри суперники зробили правильні висновки, що і показали подальші поєдинки.

Більшість дебютантів збірної України якраз із Динамо. У клубі зараз ціла плеяда молодих футболістів, вони досить талановиті і демонструють стабільність, а це якраз те, що потрібно нам в національній команді.

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Майбутнє завжди за молоддю, так що ці хлопці, які прийшли до нас з молодіжної збірної, через пару років повинні стати основою збірної України", – цитує Шевченка офіційний сайт Астани.