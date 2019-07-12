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Аспілікуета – про прихід Лемпарда на посаду головного тренера Челсі: На Стемфорд Брідж повернувся наш бригадир

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Аспілікуета – про прихід Лемпарда на посаду головного тренера Челсі: На Стемфорд Брідж повернувся наш бригадир
Сесар Аспілікуета / Reuters

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета розповів про зміни в команді з приходом Френка Лемпарда на посаду головного тренера.

"У минулому сезоні ми часом не давали фанатам того, що вони хочуть. Ми виступали недостатньо добре, і тому вони були незадоволені. Ми все змінили і виграли Лігу Європи, але зараз все фанати раді тому, що на Стемфорд Брідж повернувся наш бригадир.

Лемпард провів перше тренування на посаді керманича Челсі

Ми дуже раді, що він з нами. Його кар'єра в Челсі в ролі гравця не могла бути ще кращою. Але в перший тиждень тренувань я побачив, як він хоче, щоб ми грали, як почувалися в нашій формі, як тренувалися. Це щось особливе.

Він провів в цьому клубі довгий і успішний відрізок часу, і завжди подавав приклад того, як встановлювати рекорди і постійно додавати. Ми натхненні, але щоб зберегти цей настрій, ми повинні перемагати разом, повернути почуття єдності з клубом", – цитує Аспілікуету Guardian.

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Сесар Аспілікуета Сесар Аспілікуета Челсі Челсі Англія Френк Лемпард Френк Лемпард
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