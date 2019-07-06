Лемпард провів перше тренування на посаді керманича Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард провів перше тренування після повернення в клуб.

Лондонський Челсі розпочав передсезонні збори в Дубліні. Новий наставник "синіх" Френк Лемпард провів перше тренування на чолі команди.

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Легенда клубу повернувся на Стемфорд Брідж після відходу в 2014 році. У статусі гравця він провів у команді 13 років і встиг тричі виграти АПЛ, а також по одному разу Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

У сезоні 2018/19 Челсі посів 3 сходинку в чемпіонаті та виграв Лігу Європи.

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