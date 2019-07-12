Аспиликуэта – о приходе Лэмпарда на пост главного тренера Челси: На Стэмфорд Бридж вернулся наш бригадир

Защитник Челси Сесар Аспиликуэта рассказал об изменениях в команде с приходом Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.

"В прошлом сезоне мы порой не давали фанатам того, что они хотят. Мы выступали недостаточно хорошо, и поэтому они были недовольны. Мы все изменили и выиграли Лигу Европы, но сейчас все фанаты рады тому, что на Стэмфорд Бридж вернулся наш бригадир.

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Мы очень рады, что он с нами. Его карьера в Челси в роли игрока не могла быть еще лучше. Но в первую неделю тренировок я увидел, как он хочет, чтобы мы играли, как чувствовали себя в нашей форме, как тренировались. Это что-то особенное.

Он провел в этом клубе долгий и успешный отрезок времени, и всегда подавал пример того, как устанавливать рекорды и постоянно добавлять. Мы вдохновлены, но чтобы сохранить это настроение, мы должны побеждать вместе, вернуть чувство единства с клубом", – цитирует Аспиликуэту Guardian.

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