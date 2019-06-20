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Асистент Шевченка: Перемога збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019 – не є випадковістю

12:15 1204 Читать на русском
Асистент Шевченка: Перемога збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019 – не є випадковістю
Збірна України U-20 / ФІФА

Андреа Малдера, який є помічником Андрія Шевченка у збірній України, прокоментував успіх команди U-20 на чемпіонаті світу-2019.

"Ситуація в країні непроста, але в цей період український футбол відкрив багато талантів. Це не випадково, що Україна виграла чемпіонат світу серед юнаків до 20 років.

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Супряга – молодий хлопець з великим потенціалом, як і інші. Однак їм мають надати свободу для помилок, якої іноді Серія А не дає вам.

Супряга, на відміну від Миколенка, не входить до складу національної збірної. Миколенко грав проти Португалії. Очікування великі і важливі, у нього велике майбутнє, а Мілан буде спостерігати за ним", – цитує Малдеру Sport Mediaset.

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