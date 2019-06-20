Асистент Шевченка: Перемога збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019 – не є випадковістю

Андреа Малдера, який є помічником Андрія Шевченка у збірній України, прокоментував успіх команди U-20 на чемпіонаті світу-2019.

"Ситуація в країні непроста, але в цей період український футбол відкрив багато талантів. Це не випадково, що Україна виграла чемпіонат світу серед юнаків до 20 років.

"Лунін та Супряга – герої, а Україна досягла вершини світу": європейські ЗМІ про перемогу "синьо-жовтих" на ЧС-2019 U-20

Супряга – молодий хлопець з великим потенціалом, як і інші. Однак їм мають надати свободу для помилок, якої іноді Серія А не дає вам.

Супряга, на відміну від Миколенка, не входить до складу національної збірної. Миколенко грав проти Португалії. Очікування великі і важливі, у нього велике майбутнє, а Мілан буде спостерігати за ним", – цитує Малдеру Sport Mediaset.

Миколенко як частина оновлення Мілана: легенда клубу та італійські ЗМІ дали свою оцінку потенційного трансферу