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Ассистент Шевченко Малдера: Победа сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019 – не является случайностью

12:15 156 Читати українською
Ассистент Шевченко Малдера: Победа сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019 – не является случайностью
Сборная Украины U-20 / ФИФА

Андреа Малдера, который является помощником Андрея Шевченко в сборной Украины, прокомментировал успех команды U-20 на чемпионате мира-2019.

"Ситуация в стране непростая, но в этот период украинский футбол открыл много талантов. Это не случайно, что Украина выиграла чемпионат мира среди юношей до 20 лет.

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Супряга – молодой парень с большим потенциалом, как и другие. Однако им должны предоставить свободу для ошибок, которую иногда Серия А не дает вам.

Супряга, в отличие от Миколенко, не входит в состав национальной сборной. Миколенко играл против Португалии. Ожидания велики и важны, у него большое будущее, а Милан будет наблюдать за ним", – цитирует Малдеру Sport Mediaset.

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