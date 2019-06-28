Асистент Каштру Брандау: Шахтар має розвинуту структуру попри те, що грає далеко від рідного міста

Помічник головного тренера Шахтаря Луїша Каштру Жоау Брандау розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Перш за все, я асистент Луїша Каштру. Функції в мене різні: планування тренувань, збір усіх даних. Намагаюсь фільтрувати інформацію і передавати головному тренеру. Це відомості про нашу команду – фізичні, технічні, тактичні, аналіз гри.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

Специфічні тренування і заняття з м'ячем відрізняються. Звичайно, можна поставити центрального захисника бити по воротах, але ми хочемо відпрацювати з м'ячем інші ситуації. Нападаник виконує специфічну роботу в рамках своєї позиції, а центральний захисник – таку ж в лінії оборони.

Гравці у Шахтарі найвищого рівня. Ми прекрасно розуміємо, чому за останні роки був досягнутий успіх. А організація стала для мене приємним сюрпризом. З урахуванням того, що Шахтар грає далеко від свого рідного міста, у нього сильна і розвинена структура", – розповів Брандау офіційному сайту Шахтаря.

Міг перейти в Динамо замість Шахтаря, автор унікального рекорду збірної України – головне із життя Андрія Пятова