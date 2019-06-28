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Ассистент Каштру Брандау: Шахтер имеет развитую структуру несмотря на то, что играет вдали от родного города

19:30 56 Читати українською
Ассистент Каштру Брандау: Шахтер имеет развитую структуру несмотря на то, что играет вдали от родного города
Жоау Брандау / фото: ФК Шахтер

Помощник главного тренера Шахтера Луиша Каштру Жоау Брандау рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Прежде всего, я ассистент Луиша Каштру. Функции у меня разные: планирование тренировок, сбор всех данных. Пытаюсь фильтровать информацию и передавать главному тренеру. Это сведения о нашей команде – физические, технические, тактические, анализ игры.

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Специфические тренировки и занятия с мячом отличаются. Конечно, можно поставить центрального защитника бить по воротам, но мы хотим отработать с мячом другие ситуации. Нападающий выполняет специфическую работу в рамках своей позиции, а центральный защитник – такую ​​же в линии обороны.

Игроки в Шахтере высочайшего уровня. Мы прекрасно понимаем, за счет чего в последние годы был достигнут успех. А организация стала для меня приятным сюрпризом. С учетом того, что Шахтер играет далеко от своего родного города, у него сильная и развитая структура", – рассказал Брандау официальному сайту Шахтера.

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