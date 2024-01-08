ПСЖ розгромив Ревель у 1/32 фіналу Кубка Франції. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Лідер Ліги 1 абсолютно прогнозовано розгромив аматорський клуб, забивши дев'ять голів. Хет-трик в матчі оформив Кіліан Мбаппе, який відкрив для себе нове досягнення, ставши найкращим бомбардиром ПСЖ у Кубку Франції.

ПСЖ влаштував погром в матчі з 9 голами – Мбаппе оформив хет-трик і став найкращим бомбардиром парижан в Кубку Франції

Найяскравішим моментом в матчі став епізод з другим голом француза. Марко Асенсіо оформив неперевершений асист, віддавши передачу п'яткою через себе на Мбаппе.