ПСЖ разгромил Ревель в 1/32 финала Кубка Франции. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Лидер Лиги 1 абсолютно прогнозируемо разгромил любительский клуб, забив девять голов. Хет-трик в матче оформил Килиан Мбаппе, который открыл для себя новое достижение, став лучшим бомбардиром ПСЖ в Кубке Франции.

ПСЖ устроил погром в матче с 9 голами – Мбаппе оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром парижан в Кубке Франции

Самым ярким моментом в матче стал эпизод со вторым голом француза. Марко Асенсио оформил непревзойденный ассист, отдав передачу пяткой через себя на Мбаппе.