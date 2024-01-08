Ассист года от Асенсио на Мбаппе в видеообзоре матча Ревель – ПСЖ – 0:9
10:54 - Читати українською
ПСЖ разгромил Ревель в 1/32 финала Кубка Франции. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Лидер Лиги 1 абсолютно прогнозируемо разгромил любительский клуб, забив девять голов. Хет-трик в матче оформил Килиан Мбаппе, который открыл для себя новое достижение, став лучшим бомбардиром ПСЖ в Кубке Франции.
ПСЖ устроил погром в матче с 9 голами – Мбаппе оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром парижан в Кубке Франции
Самым ярким моментом в матче стал эпизод со вторым голом француза. Марко Асенсио оформил непревзойденный ассист, отдав передачу пяткой через себя на Мбаппе.
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